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"لبنان 24": جنود العدوّ الاسرائيلي أطلقوا النار قرب مجموعة من المواطنين كانوا يقفون على طريق عديسة - كفركلا

Lebanon 24
02-03-2025 | 07:14
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