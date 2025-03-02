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"لبنان 24": جرافة إسرائيلية تقوم بعمليات تجريف في محاذاة الجدار الحدودي مع بلدة كفركلا

Lebanon 24
02-03-2025 | 07:39
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