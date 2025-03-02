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جنبلاط: سأزور دمشق مجددا لأقول للجميع إن الشام هي عاصمة سوريا وطلبت موعدا للقاء الشرع

Lebanon 24
02-03-2025 | 08:56
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