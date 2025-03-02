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أخبار عاجلة
جنبلاط: كنا وسنبقى ضد الصلح مع إسرائيل إلى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة
Lebanon 24
02-03-2025
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08:58
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