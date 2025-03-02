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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة "قلقة" من تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة
Lebanon 24
02-03-2025
|
11:10
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