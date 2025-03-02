Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن في حاجة لإعادة تسليح أوروبا فورا

Lebanon 24
02-03-2025 | 11:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية من كييف: ليس مصير أوكرانيا فقط على المحك بهذا الصراع من أجل البقاء بل مصير أوروبا أيضا
lebanon 24
02/03/2025 21:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: أمن أوروبا يمر بنقطة تحول ونحتاج إلى زيادة جهودنا الدفاعي
lebanon 24
02/03/2025 21:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا "فاشلة" ستضعف أوروبا وستضعف أيضا الولايات المتحدة
lebanon 24
02/03/2025 21:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا ستدافع دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي
lebanon 24
02/03/2025 21:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2025-03-02
13:36 | 2025-03-02
13:27 | 2025-03-02
13:27 | 2025-03-02
13:03 | 2025-03-02
12:58 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24