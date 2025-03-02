14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي: السلام لا يمكن أن يتحقق في أوكرانيا إلا إذا شارك بوتين في المفاوضات
Lebanon 24
02-03-2025
|
11:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: اللقاء بين ترامب وبوتين يرتبط بإحراز تقدم لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: اللقاء بين ترامب وبوتين يرتبط بإحراز تقدم لإنهاء الحرب في أوكرانيا
02/03/2025 23:55:01
02/03/2025 23:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: بوتين أبدى اهتماما بالسلام وعلينا التحقق من ذلك من خلال الأفعال
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: بوتين أبدى اهتماما بالسلام وعلينا التحقق من ذلك من خلال الأفعال
02/03/2025 23:55:01
02/03/2025 23:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: لا يمكن بحث أي شيء بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا ولا يمكن بحث شيء يتعلق بأوروبا بدون مشاركة أوروبا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: لا يمكن بحث أي شيء بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا ولا يمكن بحث شيء يتعلق بأوروبا بدون مشاركة أوروبا
02/03/2025 23:55:01
02/03/2025 23:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية اليوناني يؤكد ضرورة تواصل الدعم الأميركي لأوكرانيا بعد فشل محادثات ترامب وزيلينسكي
Lebanon 24
وزير الخارجية اليوناني يؤكد ضرورة تواصل الدعم الأميركي لأوكرانيا بعد فشل محادثات ترامب وزيلينسكي
02/03/2025 23:55:01
02/03/2025 23:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أحمد العوضي يعلن موعد زواجه
Lebanon 24
أحمد العوضي يعلن موعد زواجه
23:00 | 2025-03-01
01/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان موعد زفافه.. هكذا علّقت ياسمين عبدالعزيز طليقة العوضي
Lebanon 24
بعد إعلان موعد زفافه.. هكذا علّقت ياسمين عبدالعزيز طليقة العوضي
23:00 | 2025-03-01
01/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تطرد نيقولا معوض بعد طلب الزواج منها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
فنانة تطرد نيقولا معوض بعد طلب الزواج منها.. شاهدوا الفيديو
02:36 | 2025-03-02
02/03/2025 02:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
07:17 | 2025-03-02
02/03/2025 07:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا في شوارع بيروت.. "ليرة باص" أول حافلة كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
Lebanon 24
قريبا في شوارع بيروت.. "ليرة باص" أول حافلة كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
02:30 | 2025-03-02
02/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:16 | 2025-03-02
زيلينسكي: أعتقد أن علاقتنا مع الولايات المتحدة ستستمر ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن معها
15:43 | 2025-03-02
يديعوت أحرونوت: الوسطاء يعتقدون أنهم قادرون على دفع حماس إلى تسوية معينة
15:35 | 2025-03-02
نتنياهو: أوقفنا إدخال البضائع لأن حماس لم تلتزم بخطة وقف إطلاق النار
15:17 | 2025-03-02
وزير خارجية هولندا: نحث الأطراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل ونؤكد أهمية القانون الإنساني الدولي
15:16 | 2025-03-02
زيلينسكي عقب قمة لندن: شعرنا بالدعم القوي
15:02 | 2025-03-02
الاتحاد الأوروبي يدعو للبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
02/03/2025 23:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
02/03/2025 23:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
02/03/2025 23:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24