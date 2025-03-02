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هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تفوض وزير الأمن بإصدار أمر يسمح بتجنيد 400 ألف جندي احتياطي

Lebanon 24
02-03-2025 | 12:58
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