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وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خلال تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس للمطالبة باستكمال صفقة الأسرى

Lebanon 24
02-03-2025 | 14:11
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