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الأمين العام لمجلس التعاون: وقف إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية ويعمق الأزمة الإنسانية

Lebanon 24
02-03-2025 | 14:19
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