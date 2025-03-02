Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: أعتقد أن علاقتنا مع الولايات المتحدة ستستمر ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن معها

Lebanon 24
02-03-2025 | 16:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يؤكد أنه ما زال مستعدا لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة (الحدث)
lebanon 24
02/03/2025 23:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن مع واشنطن كخطوة أولى نحو ضمانات أمنية
lebanon 24
02/03/2025 23:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لزيلينسكي: اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا "عادل للغاية"
lebanon 24
02/03/2025 23:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قريبًا.. زيلينسكي سيوقع اتفاقًا مع الولايات المتحدة بشأن المعادن النادرة
lebanon 24
02/03/2025 23:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:43 | 2025-03-02
15:35 | 2025-03-02
15:17 | 2025-03-02
15:16 | 2025-03-02
15:02 | 2025-03-02
15:00 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24