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جونسون: زيلينسكي يجب أن يستفيق ويعود إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة وإلا فإنه يجب أن يتولى شخص آخر قيادة أوكرانيا

Lebanon 24
02-03-2025 | 17:09
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