Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني السوري: مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين جرّاء انفجار لغم أرضي بسيارتهم بريف اللاذقية

Lebanon 24
02-03-2025 | 18:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني السوري: إصابة 3 مدنيين بجروح إثر انفجار لغم أرضي في قرية كفرموس بريف إدلب الجنوبي
lebanon 24
03/03/2025 06:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: مقتل 32 مدنيا وإصابة 43 آخرين بجروح بليغة جراء انفجار مخلفات الحرب والألغام منذ 27 تشرين الثاني الماضي
lebanon 24
03/03/2025 06:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين جراء قصفٍ صاروخيّ من قوات سوريا الديمقراطية استهدف بلدة الخفسة التابعة لمدينة منبج شرقي حلب
lebanon 24
03/03/2025 06:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سورية: مقتل اثنين من عناصر الأمن في الإدارة السورية الجديدة وإصابة آخر في كمين لأنصار النظام السابق على طريق حلب ـ اللاذقية غربي البلاد
lebanon 24
03/03/2025 06:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:28 | 2025-03-02
18:42 | 2025-03-02
18:12 | 2025-03-02
18:08 | 2025-03-02
18:03 | 2025-03-02
17:57 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24