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المرصد السوري: مقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في ريف حماة
Lebanon 24
02-03-2025
|
19:28
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