مساعد الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف يؤكد أن استقالته من منصبه جاءت بعد "نصيحة" من رئيس السلطة القضائية بالعودة إلى الجامعة لمنع المزيد من الضغوط على الحكومة

Lebanon 24