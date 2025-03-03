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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: ٥ حوادث، قتيلان و ٦ جرحى
Lebanon 24
03-03-2025
|
02:52
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