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الإسعاف الإسرائيلي: عدد من المصابين في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في خليج حيفا

Lebanon 24
03-03-2025 | 03:05
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