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أ ف ب عن وزير بريطاني: فشل بريطانيا وفرنسا في التوصل لمقترح هدنة لشهر بأوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2025 | 03:47
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