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سي إن إن عن مسؤولين: إسرائيل توقف دخول المساعدات لغزة للضغط على حماس لقبول تمديد مؤقت لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
03-03-2025 | 04:21
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