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"لبنان 24": إصابة مواطن جراء إطلاق العدوّ الإسرائيليّ النار على تجمع للأهالي قرب جدار كفركلا

Lebanon 24
03-03-2025 | 05:31
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