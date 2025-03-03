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وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: إذا قضت اسرائيل على حركة حماس قد نوقع اتفاق سلام مع الفلسطينيين

Lebanon 24
03-03-2025 | 05:43
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