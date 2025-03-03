معلومات الجديد: الرئيس جوزاف عون وصل في هذه الأثناء الى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وفي مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري

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