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الرئيس عون بعيد وصوله إلى الرياض: فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وهي مناسبة أيضاً للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم واستقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه

Lebanon 24
03-03-2025 | 07:27
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