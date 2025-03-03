Advertisement

أخبار عاجلة

مستشفى مرجعيون الحكومي بحاجة إلى وحدات دم من فئة O+ بسبب إصابة شاب من بلدة كفركلا

Lebanon 24
03-03-2025 | 07:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون (lbci)
lebanon 24
03/03/2025 21:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": أهالي كفركلا يقطعون طريق الخردلي - مرجعيون احتجاجاً على تأخر دخولهم إلى بلدتهم المحتلة
lebanon 24
03/03/2025 21:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": إصابة 3 مواطنين بجروح جراء تعرضهم لإطلاق نار إسرائيليّ في بلدة كفركلا - جنوب لبنان
lebanon 24
03/03/2025 21:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شخصين في إشكال في بلدة مرياطة
lebanon 24
03/03/2025 21:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2025-03-03
13:55 | 2025-03-03
13:38 | 2025-03-03
13:35 | 2025-03-03
13:27 | 2025-03-03
13:22 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24