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القيادي في حماس أسامة حمدان: إسرائيل تخرق اتفاق غزة بمنعها إدخال 50 شاحنة وقود يوميا

Lebanon 24
03-03-2025 | 08:12
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