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وزير الدفاع البريطاني: يجب أن تنضم أوكرانيا لحلف الناتو والسلام في أوكرانيا يستلزم ضمانات أمنية أميركية

Lebanon 24
03-03-2025 | 08:28
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