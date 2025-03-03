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رويترز: مقتل شخص على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية والأفغانية عند معبر حدودي

Lebanon 24
03-03-2025 | 10:13
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