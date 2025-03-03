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اليونيسف: توقف المساعدات إلى قطاع غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر
Lebanon 24
03-03-2025
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12:11
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