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الرئيس التركي: الحل في أوكرانيا غير ممكن دون روسيا ولا بإقصاء أوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2025 | 12:14
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