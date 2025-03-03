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الخارجية الإسبانية: ندعو إلى تعزيز وقف إطلاق النار في غزة والتقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار

Lebanon 24
03-03-2025 | 12:39
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