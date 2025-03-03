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حماس: استمرار إغلاق معابر القطاع أمام المساعدات عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء وانتهاك صارخ للقانون الدولي

Lebanon 24
03-03-2025 | 12:40
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