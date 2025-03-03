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زيلنسكي: من المهم أن نجعل دبلوماسيتنا فعالة حقا لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:02
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