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ترامب: استثمارات شركة TSMC الإجمالية في الولايات المتحدة ستبلغ 165 مليار دولار على الأقل

Lebanon 24
03-03-2025 | 14:59
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