الخارجية الأميركية: مبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة للمنطقة خلال أيام وسيعمل على إيجاد طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

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