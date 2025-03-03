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أمين عام الناتو: على الحلفاء الأوروبيين زيادة الإنفاق الدفاعي والإنتاج لضمان قدرتنا على الردع والدفاع

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:47
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