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رئيس الوزراء الفلسطيني: المنطقة كلها في خطر والقمة العربية مهمة لمواجهة الأخطار التي تحيط بالفلسطينيين

Lebanon 24
03-03-2025 | 17:05
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