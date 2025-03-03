المكتب السياسي للحوثيين: إمعان العدو الإسرائيلي في خرق وقف إطلاق النار ووقف المساعدات تصعيد خطير والقوات المسلحة اليمنية أعلنت الاستعداد لاستئناف عملياتها في مواجهة هذه الخروق

Lebanon 24