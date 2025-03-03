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رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: على أصدقاء أميركا وشركائها بذل المزيد من الجهود من أجل عزل إيران

Lebanon 24
03-03-2025 | 18:12
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