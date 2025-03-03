Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر أمني سوري ل"الجزيرة": إصابة 3 من عناصر الأمن بهجوم لفلول النظام السابق على دورية عند دوار الأزهري في اللاذقية

Lebanon 24
03-03-2025 | 18:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام سوري: هجوم لـ"أنصار النظام السابق" في اللاذقية يقتل اثنين ويأسر 7 من عناصر الأمن العام
lebanon 24
04/03/2025 03:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية تعلن مقتل أحد عناصر دورية أمنية وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة من النظام السابق
lebanon 24
04/03/2025 03:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سورية: مقتل اثنين من عناصر الأمن في الإدارة السورية الجديدة وإصابة آخر في كمين لأنصار النظام السابق على طريق حلب ـ اللاذقية غربي البلاد
lebanon 24
04/03/2025 03:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": إدارة العمليات العسكرية تشارك قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية بعد هجمات متكررة شنها عناصر من النظام السابق
lebanon 24
04/03/2025 03:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-03-03
19:17 | 2025-03-03
19:16 | 2025-03-03
19:05 | 2025-03-03
19:03 | 2025-03-03
18:56 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24