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"بلومبرغ" عن مسؤول في البنتاغون: إيقاف المساعدات لأوكرانيا حتى يقرر ترمب أن قادة البلاد يظهرون حسن نية بالسلام

Lebanon 24
03-03-2025 | 19:18
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