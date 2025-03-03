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الجيش السوداني: أضرار في سد مروي والفرقة 19 بعد استهداف بمسيرات الدعم

Lebanon 24
03-03-2025 | 23:49
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