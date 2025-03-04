Advertisement

أخبار عاجلة

تايوان: واثقون من أن واشنطن لن تتخلى عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ

Lebanon 24
04-03-2025 | 00:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تايوان: أميركا لا تستطيع الانسحاب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب مصالحها
lebanon 24
04/03/2025 10:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الصيني لدى واشنطن: معارضة استقلال تايوان بشكل لا لبس فيه ضرورة للاستقرار بالمنطقة
lebanon 24
04/03/2025 10:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة للمنطقة خلال أيام وسيعمل على إيجاد طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
04/03/2025 10:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: تلقينا الضوء الأخضر من واشنطن لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان
lebanon 24
04/03/2025 10:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:07 | 2025-03-04
03:01 | 2025-03-04
02:45 | 2025-03-04
02:39 | 2025-03-04
02:33 | 2025-03-04
02:33 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24