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رويترز عن البرلمان الأوكراني: يبدو أن ترامب يدفع كييف للاستسلام بتعليق المساعدات العسكرية

Lebanon 24
04-03-2025 | 02:09
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