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غالانت: إذا قضينا على حماس قبل إعادة الرهائن فلن يكون هناك رهائن لإعادتهم

Lebanon 24
04-03-2025 | 02:13
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