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بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يعلق التحضير لحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
04-03-2025 | 02:27
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