Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس القضاء الإيراني: الوضع المعيشي السيئ للغاية ينذر باشتداد المشاكل الأمنية

Lebanon 24
04-03-2025 | 02:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية
lebanon 24
04/03/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: العقوبات عمقت التحديات الأمنية وجعلتنا عرضة للأفخاخ الإسرائيلية
lebanon 24
04/03/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: ناقشنا تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق
lebanon 24
04/03/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في الجنوب وعدم انسحاب القوات الإسرائيليّة من التلال الخمس وذلك قُبيلَ انعقاد القمّة العربيّة في القاهرة
lebanon 24
04/03/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:43 | 2025-03-04
06:38 | 2025-03-04
06:23 | 2025-03-04
06:21 | 2025-03-04
06:18 | 2025-03-04
05:58 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24