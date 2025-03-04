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الاستخبارات الفنلندية: أنشطة التخريب الروسية في أوروبا تزايدت بشكل خطير

Lebanon 24
04-03-2025 | 03:01
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