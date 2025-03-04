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أخبار عاجلة
رئيسة البرلمان الأوروبي: روسيا تنتج من الذخيرة في 3 أشهر ما ننتجه في سنة كاملة
Lebanon 24
04-03-2025
|
04:24
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