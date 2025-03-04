الرئيس عون عرض مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في الجنوب وعدم انسحاب القوات الإسرائيليّة من التلال الخمس وذلك قُبيلَ انعقاد القمّة العربيّة في القاهرة

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