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وزيرة الخارجية الألمانية: السلام عبر القوة يتحقق بتأمين مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا التي تدافع عن حريتنا

Lebanon 24
04-03-2025 | 05:47
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